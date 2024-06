Mõjuv põhjus, miks peaksid veini poole pokaalini kallama

Veini maitsenüansside ja aroomi tõstmiseks on esmatähtis selle kokkupuude õhuga, vahendab The Kitchen. Õiges koguses serveeritud vein tagab parema maitseelamuse ja oluliselt rikkalikuma aroomi.

Veini tuleb nimelt kallata pokaali kõige laiema kohani, et jääks ruumi selle keerutamiseks. Veini keerutamine ei ole pelk degustaatorite pärusmaa - seda peaksid tegema kõik vägijoogi nautijad. Veini õhutamine keerutamise teel aitab nimelt selle aroomidel vabaneda, garanteerides parema maitse ja aroomi.

«Kui sa valad pokaali kogemata liiga palju ning leiad, et ei saa seda keerutada, võid selle lihtsalt ühest klaasist teise valada,» soovitab Strauch. Veini õhutamist ümbervalamise teel nimetatakse dekanteerimiseks. Selleks on Strauchi sõnul kaks valikut: tuleb kasutada kas dekanterit või oma veiniklaasi. Neist kahest on parem valik dekanter.