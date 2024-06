Mõjuv põhjus, miks ei tohiks arbuusikoori segaolmejäätmetesse visata

Neljapäeval ametlikult algav suvi tähendab ühtlasi ka seda, et värske toidukraami hooaeg on täie hooga käima läinud. Tasub aga meeles pidada, et see, mis suvisest maitseelamusest üle jääb, on väärtuslik ressurss biogaasi tootmiseks ning nii arbuusikoored kui ka maasikasabad peavad selleks leidma tee biojäätmete konteinerisse. Õnneks näitab statistika, et üle Eesti liigub olukord paremuse poole.