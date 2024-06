KAS KA SINA? 3 asja, millest eestlased koduhoovis puudust tunnevad

Erinevad küsitlused on toonud välja, et eestlastel on suur soov kodu omada ning unistatakse elada kunagi oma majas. «Väga eestlaslik on püüelda selle poole, et saaks kolida korterist ridaelamusse ja siis kunagi sealt päris oma majja. Kaardistasime, mis need eelised täpselt on, mida oma maja puhul ihaletakse,» selgitab Eda Vane.

«Ihaletakse seda, et saaks oma lapse turvaliselt koduuksest välja mängima saata, ihaletakse seda, et saaks õues omaette lõõgastuda, aga ka sõprade või naabritega grillida ning vahest mõne aiatöö kallal nokitseda,» lisab Vane. Kõike seda saab läbimõeldud hooviplaneerimisega ka kortermajas elades teha.

Selleks jaotab maastikuarhitekt õueruumi privaatsemateks ja poolavalikeks aladeks, mis võimaldab elanikul võtta väljas aega omaette olemiseks, näiteks lugeda raamatut või töötada õuekontoris. Samas toovad teatud õiged kujundusvõtted ka elanikke kokku üksteisega suhtlema ning eri vanuses lapsed saavad kodu lähedal mängida. «Ja sealjuures on korteriühistu see, kes hoolitseb heakorra eest ning ei pea muretsema, et iga nädal muru niidetud oleks, nagu eramaja puhul,» muigab Vane.

Lapsed turvaliselt hoovidesse