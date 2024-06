TÕSINE OHT Mõjuv põhjus, miks ei tohiks eile keedetud teed juua

Keedetud tee säilivusaeg sõltub selle tüübist, temperatuurist ja säilitustingimustest. Üldiselt soovitatakse teed juua 15-20 minuti jooksul pärast selle keetmist, kui see on veel kuum ja ei ole oma kasulikke omadusi kaotanud. Üle selle aja seisnud tee tuleks ära kallata, kuna selles sisalduvad ühendid võivad tervisele ohtu kujutada.

Kui tee on jahtunud või seisnud rohkem kui kaks tundi, võib see muutuda maitsetuks, kaotada kasulikud antioksüdandid ning muutuda bakterite ja seente kasvulavaks, mistõttu on paslik sedavõrd kaua seisnud tee pigem ära kallata, vahendab Vakarų Ekspresas. Eriti kehtib see rohelise tee puhul, mis oksüdeerub ja rikneb kiiremini. Must tee säilib veidi kauem – kuni 30 minutit, ent mitte kauem.