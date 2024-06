Aita päästa siili elu! 12 asja, mis tuleks aias üle vaadata

Siilisõbralik aed on mürgivaba, sest juba väike kogus teo- või rotimürki saab siilile saatuslikuks, nende päästmine on võimatu. Hukka saavad ka pojad, kes mürki saanud siiliema piima joovad. Taimemürk jõuab maapinnale ja seal elavate putukateni mida siilid söövad, ka seda tuleks vältida.

Pane soojal ajal aeda madal anuma värske veega. Eriti oluline on see poegadega emasiilile, kelle vedelikuvajadus on suurem – nii ei pea ta veeotsinguks pikki rännakuid ette võtma.