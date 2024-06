VIDEO Sekkarist tühise raha eest iidse vaasi ostnud naine: mul on hea meel, et sellest lahti sain!

Viis aastat tagasi vaasi soetanud Anna Lee Dozier rääkis telekanalile WUSA-TV-le, et vaas jäi talle näppu Clintoni linnas asuvas taaskasutuspoes. «See nägi vana välja, aga ma arvasin, et võib-olla on see 20-30 aastat vana ja mingisugune suveniir, nii et tõin selle koju,» selgitas ta.

«Mul on hea meel, et sain osaleda selle vaasi tagastamise loos. Soovin, et see läheks tagasi oma õigesse kohta – sinna, kuhu ta kuulub,» ütles Dozier ning lisas, et tal on hea meel ka selle üle, et hindamatu vaas tema kodust kadus, kuna tal oli pidevalt hirm, et keegi teeb selle katki. «Mul on hea meel, et vaasist lahti sain. Mina ei tahtnud olla see, kes pärast 2000 aastat vaasi kogemata hävitas.»