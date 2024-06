IMELINE MUUTUMINE Viljandi kesklinna räämas villa saab ülivõimsa iluravi

Korterite müüki vahendava Lahe Kinnisvara esindaja Karin Lapp’i kinnitusel on Villa Dollis asuvad korterid neile, kes soovivad nautida ajaloolise hoone võlu ja kaasaegseid mugavusi. Korterid sobivad nii koduks kui ka investeeringuks, sest kinnisvaraturu languses säilitab just selline vara oma väärtust.

«Eriti hea meel, et arendajaks on kohalik ettevõte, kelle taust on usaldusväärne ja ostjad võivad kvaliteedis kindlad olla,» sõnas Lapp. Atraktiivseks teeb kogu projekti asjaolu, et arendatakse välja mitu kinnistut korraga, mille tulemusel tekib aiaga piiratud oma õuealaga elukeskkond. Lahe Kinnisvara esindaja sõnul on tõesti tegemist ainulaadse arendusprojektiga ning väga oluline on väikelinnas rahastaja tugi.