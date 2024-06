PILT See on efektiivne salarelv nälkjate vastu!

Nälkjate populatsiooni kontrolli all hoidmiseks tuleb aias pidevalt tegutseda. Kui jätad nad kasvõi korraks unarusse, tulevad nad tagasi vaat et vihaga. Kõige efektiivsem on nälkjad hävitada – nälkjad aiast minema viimine ei ole lahendus, sest nad tulevad lihtsalt tagasi.