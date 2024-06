GALERII Selgusid restoranid, mida perega kõige mõnusam külastada

Kokku pälvis perede tunnustuse 51 toidukohta üle Eesti, neist kuus – GoSpa restoran Saaremaal, Tulivee Rannarestoran Lääne-Virumaal, Lucca restoran Harjumaal, Pann & Kook restoran Tallinnas, Tikupoiss Imaveres ja Ugandi restoran Otepääl – pälvis kuldmärgi tunnustuse.

«Leian, et peresõbralikkuse väärtustamine võiks olla iga toidukoha teadlik valik ja siht. Kui lastel on huvitav ning neil on võimalus mängida, saavad ka vanemad korraks hinge tõmmata ning külastusest kujunebki mõnus kogemus,» ütles esmakordselt kuldmärgise ehk perede lemmiku tiitliga pärjatud Tikupoisi restorani omanik Urmas Johanson.

Peresõbralikud toidukohad selgitati välja perede testkülastuste ja hindamiskomisjoni žürii tulemusel. Igat toidukohta külastas kampaania vältel kaks perekonda, kes hindasid, kui lapse- ja peresõbralik on vastava toitlustusasutuse klienditeenindus, menüü, interjöör ja kas lastele on tagatud aja veetmiseks tegevusi ning vanematele mugavad võimalused lapse mähkimiseks.

«Tänavune rohkearvuline peresõbralike toidukohtade nimekiri näitab, et üha enamate restoranide jaoks on ka laste võõrustamine puhas rõõm. Kuidas pakkuda tervele perele head toitu ning väärtustada lastega väljas söömist teavad kõige paremini just peresõbralikud toidukohad, kes on inspiratsiooniks ja eeskujuks kõikidele toidukohtadele üle Eesti,» ütles Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.