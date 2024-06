TRÖÖSTITU TULEVIK Venemaa seisab uue olmekriisi lävel

Enamik Venemaa veepuhastusseadmeid on ehitatud 50-60 aastat tagasi ja nende kulumine on riigis keskmiselt 80 protsenti, mõnes piirkonnas isegi 90 protsenti. See tähendab, et Venemaal võib tekkida joogiveepuuduse oht, vahendab The Moscow Times.