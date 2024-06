RAHVA LEMMIKUD Just need toidubrändid leiavad kõige sagedamini tee eestlaste ostukorvi

Kantar Emori uuringueksperdi Katrin Männaste sõnul kalduvad Eesti inimesed üldiselt eelistama kohaliku taustaga, siinsele turule suunatud brände, millest suur osa on mitmekümneaastase ajalooga.

«Mujalt, sealhulgas lähiriikidest pärit toidubrände on viimastes uuringutes esimese veerandsaja sekka mahtunud vaid neli-viis. Seega on lätlaste ühe armastatuma brändi Kārums sedavõrd tugev tulemus mõningane üllatuski. Selget tõusutrendi brändi meeldivuses oli märgata juba eelmisel aastal,» rääkis Männaste.

«Kõige mitmekesisem on 35-49-aastaste tarbijate maitse, kelle seas on kõige meeldivama brändi tiitlile suure hulga brändide vahel ülimalt tihe rebimine. Noorte lemmikutena domineerivad maiustuste, snäkkide ning jookide brändid. Samas 50-aastased ja vanemad tarbijad valivad Kalevi kõrval meeldivateks valdavalt põhitoiduainete brände,» kommenteeris Männaste.

Nõnda võlgneb liiderbränd Kalev oma edu üheaegselt nii noorele kui üle keskea tarbijale, Maks&Moorits aga suuresti vanematele inimestele. Alma on eeskätt naiste lemmik, üllataja Kārums on pisut hinnatum nooremate poolt, kuid kasvatas meeldivust kõigis peamistes segmentides.