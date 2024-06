EKSPERT JAGAB Olulised õppetunnid, mida traagilisest Pae 25 põlengust õppida

«Üks pluss üks ei võrdu kaks, kui jutuks on kortermaja kindlustamine. Isegi juhul, kui kõik korterid on kaetud kodukindlustuse kaitsega, on pooltel Eesti kortermajadel kindlustamata kõik need hoone osad, mis ei kuulu ühegi konkreetse korteri juurde,» selgitas BTA vastutuskindlustuse ja eriliikide riskihindaja Gerli Mae-Vello.

Mae-Vello sõnul hõlmab korteriühistu kindlustus korteriomanike kaasomandit, mis sisaldab hoone osi nagu katus, vundament, kandvad seinad, trepikojad, liftid ja ühised tehnosüsteemid (elekter, vesi, küte jne). Lisaks saab kindlustada ka piirdeaedu, väravaid, mänguväljakuid ja muid kinnistul asuvaid rajatisi.

Tallinnast on võtta tuntud näide, kus kortermaja põlengujärgne vaidluse protsess on enne hüvitamiste algust võtnud aega üle kahe aasta ja viinud omavahel kohtuvaidlusse korteriomanikud ja kindlustused. Samas vaidluse aluseks on hoopis korteriühistukindlustus, mis on ühistu ja tema seltsi vaheline vaidlus. Nii võib juhtuda, kui korteriühistu on jätnud kindlustuse sõlmimata või valitud kindlustussumma ei vasta kõikide kaasomandis olevate osade tegelikule taastamisväärtusele või mahule üldiselt.

«Oluline on, et kindlustusandjale antaks võimalikult adekvaatne ülevaade kortermaja seisukorrast. See tähendab, et korteriühistu esindaja peab olema veendunud, et saadetud andmed vastavad tegelikkusele ja kindlustuspakkumusel märgitud varakindlustuse kindlustussumma vastab hoone tegelikule taastamisväärtusele,» rõhutas Mae-Vello.