PEAB PROOVIMA See lihtne nõks päästab orhidee kindlast surmast

Tütar ema varrel

Sageli kasvavad orhideede varre külge pisikesed tütartaimed ehk keikid. Nad tekivad taime enda kudedest ja on emataimega täiesti identsed, mistõttu nende abil on hea oma lemmiktaime paljundada. Keikid kasvavad aeglaselt. Emataimest eraldamiseks on õige aeg siis, kui juuri on mitu, need on vähemalt viiesentimeetrised ja noortaimele on kasvanud mitu lehte. Enne eraldamisprotseduuri võiks keiki juuri piserdada, siis on need elastsemad. Taim lõigatakse emataime küljest lahti terava puhta noaga ja nii, et sellele jääb külge ka osake emataime õievarrest. Pott tuleb valida selline, kuhu noore taime juured parasjagu ära mahuvad, mitte suurem. Edasi kasvatatakse nagu emataimegi, kuid arvestama peab, et väike pott kuivab läbi kiiremini ja seega peab kastmisega olema tähelepanelikum.