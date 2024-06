GALERII Joel Ostrat tutvustas uut juubelihõngulist valmistoitude sarja

«Olen kokana tegutsenud 22 aastat ning valmistoite juba pea kümme aastat inimesteni toonud. Uute maitsete ja toodete loomine on omaette väljakutse, aga panen sinna kogu oma uudishimu ja energia,» sõnas Joel Ostrat. «Mind kannustab ka mõte, et saan inimestele tasemel maitseelamused koju kätte tuua. Kokkamine ei tohi stressi tekitada – küpseta, naudi, ela!»

«Viimaste aastate trendid näitavad, et kliendid otsivad peadpööritava elutempo tõttu kiireid lahendusi, kuid ei ole valmis ohverdama toidu maitset või kvaliteeti. Seetõttu on meil hea meel teha koostööd niivõrd tunnustatud kokaga kui seda on Joel Ostrat, et oma klientide elu lihtsamaks muuta. Nii sündisidki restoraniväärilised road, mida saab kiirelt kodus või tööl valmistada,» ütles Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.