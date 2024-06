JÄTA MEELDE Just see on tolmulestade hävitamiseks sobiv veetemperatuur

Tolmulestad armastavad niiskust ja sooja temperatuuri. Tolmulesti leidub kõikjal, kus neil avaneb võimalus inimeste surnud naharakkudega maiustada. Selleks on näiteks voodiriided, madratsid, pehme mööbel, mänguasjad ja muu sisustustekstiil. Inimese voodi võrdub tolmulesta jaoks puhkusega luksuskuurordis.

Õnneks on palju võimalusi tolmulestade eemalhoidmiseks, sealhulgas voodipesu õige temperatuuriga pesemine. Express kirjutab, et tolmulestade peletamiseks on kõige sobilikum pesutemperatuur 60 kraadi. See temperatuur teeb linad ilusasti puhtaks ja tapab samal ajal kõik linades peituvad bakterid, mikroobid ja seened. Kui pesete linu kuumema tsükliga, ei pea te neid nii sageli pesema. Kui pesete aga madalamal temperatuuril, jäävad bakterid ellu ja linad hakkavad kiiremini haisema.

Samuti on oluline lasta voodipesul korralikult kuivada, enne kui selle uuesti kappi või voodile asetad.

Tolmulestad armastavad sooja ja niisket keskkonda, mistõttu saab nende paljunemist vältida, kui toatemperatuuri ja õhuniiskust hoida madalana. Nende paljunemiseks ei ole sobiv alla 20-kraadine toatemperatuur ja alla 50-protsendine suhteline niiskus.

Kui soovid anda voodilinadele kauakestvat värsket lõhna, siis võid proovida järgmist:

Söögisooda

Aseta kappi avatud karp söögisoodat, mis imab endasse kuni ühe aasta vältel ebameeldivaid lõhnu. Veendu, et asetad selle kindlasse kohta, nurka või taha, et ei tekiks ohtu, et avatud soodakarp kukub teie linade peale.

Mida kuivem, seda parem

Isegi väikseim niiskus võib soodustada hallituse teket. Kuigi linade täielik õhu käes kuivatamine on alati kõige parem, et nende eluiga pikendada ja baktereid hävitada, ei saa mõnikord trummelkuivatust lihtsalt vältida. Kui nii, siis kuivata oma linad võimalikul madalamal kuumusel ja lühikest aega enne, kui riputad need nöörile kuivama. Kui paned linad kappi, veendu, et need oleksid täiesti kuivad.

Õhuringlus on tähtis

Kui linad on pestud ja põhjalikult kuivatatud, võid need kokku voltida ja kappi panna, kuid mitte liiga tihedalt, kuna need vajavad hingamiseks ruumi. Et õhuvoolu tekitada, võid aeg-ajalt kapi uksi avada. Ja kui linad on tavapärasest kauem kapis seisnud, pole halb mõte neid enne voodisse panemist värske õhu käes tuulutada, soovitab Bedthreads.