PEA MEELES Päästeameti 10 soovitust ohutuks jaanipühaks

7. Hoia kustutusvahendid ligi!

8. Valva tuld!

9. Hoia mobiil käepärast!

Jälgi, et alati oleks käepärast laetud mobiiltelefon, et saaksid vajadusel numbrilt 112 abi kutsuda.

10. Ole oma asukohas kindel!

Tee lõke, mis ei plahvata

Lõkke turvaliselt ja tõhusalt ülesehitamine on omaette kunst. Aga suurema seltskonnaga jaanipäeval juhtub sageli, et igaüks viskab õhtu jooksul lõkkesse puid juurde, nagu juhtub, mõtlemata ohutusele.

Niimoodi on väga tõenäoline, et kuhjub ebastabiilne lõke, mis võib igal hetkel laguneda, kellelegi peale vajuda või lennutada üsna kaugele sädemeid, mis võivad kuival suveööl süüdata rohu või kulu.

Heaks lahenduseks on ehitada lõke üles nii, et puid ei peagi õhtu jooksul tulle juurde viskama, vaid eelmiste pakkude ära põledes veerevad uued ise asemele. Sellist kompaktset ja sellevõrra ohutumat lõket on ootamatult lihtne püsti panna. Sel teemal kõige populaarsemast YouTube’i videost saab näha, kuidas see samm-sammult käib.