JURIST AVALDAB 4 suurt kriisi, kus üürnik võib tuge vajada

«Tähtis on mõista, et mitte kõik üürnikud ei käitu pahauskselt ning sageli on vaja ka neile tuge ja nõuandeid, et aidata vältida kahjusid ning edendada mõistmist ja koostööd mõlema osapoole vahel,» ütleb Siht.

Siht teeb ülevaate juhtumitest, kus üürniku kiire reageerimine ja Rendini meeskonna abi võimaldasid ära hoida suure rahalise kahju või üürileandja ebaausad nõuded üürniku vastu.

Suured kahjud võivad tekkida üürileandja ükskõiksusest

Üürileandja peab tagama, et üüripind vastaks lepingujärgsele seisundile ning hoolitsema näiteks tehno-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide toimimise eest. Teinekord pööravad üürileandjad probleemide korral aga teise külje ning jätavad üürniku hädaga omapäi.

«Näiteks kirjutas meie klienditoele üürnik, kes avastas ühel hommikul, et tema kraanikausi all olevad torud lekivad. Üürnik teipis lekkekoha kiiresti kinni ning pani torude alla ämbri, et vältida põranda üleujutust. Ta teavitas probleemist kohe ka korteri omanikku ja palus, et üürileandja saadaks torumehe seda parandama,» selgitab Siht.