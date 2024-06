NÄDALA RESTORAN Kui otsid koreapärast lõunasööki, tõtta juba täna Hankööki!

Hanköögi uue bufee-stiilis söögikoha hiljutisest avamisest sain vürtsika lõhna ninna tänu sõbrale, kes on Korea kultuuri ja köögi suur austaja. Ta on veetnud Lõuna-Koreas palju aega ja Eestis olles oskab kiiruga välja nuhkida, kui mõni uus restoran särisevat bulgogit pakkuma hakkab.

Enamgi veel: kui Korea köögi sõpradele on Tallinnas varem kehakinnitust pakkunud veel näiteks harjumuspäraselt menüükaardiga restoranid Gotsu ja Ariran Telliskivi tänaval, siis Hanköögi Tartu maanteel teeb omapäraseks just selle bufee-stiilis lahendus. Kellele ei meeldiks astuda söögikoha uksest sisse ning näha valmis toidukuhjasid juba ootamas, et klient taldriku haaraks ja suure kulbiga endale hunnikuid kuhjama hakkaks? Ja kes suudaks taldrikule laduda väikese kuhja, kui kõrvuti pakutakse väikesi mereannipannkooke ja sealihast maitserikast suyok’i, mida vürtsika kimchi-supi kõrvale mugida?