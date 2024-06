Mis põhiline: grillimiseks tuleb võtta aega. Kiirustamine on peamine viga, mida kokk hobigrillijate puhul näeb. «Süüdatakse söed, hakatakse kohe leegiga küpsetama ega oodata, et söed hakkaks korralikult hõõguma. Just siis on õige moment grillima hakata. Leek kõrvetab toidu kiiresti,» õpetab Kullama. Liha ja kala kõrbemisel tekivad aga tervisele ohtlikud kantserogeensed ja mutageensed ühendid, mis suurendavad vähiriski. Süte tulehakatuseks ei tasu aga mingil juhul kasutada süütevedelikku: see rikub toidu maitse ja lennutab õhku tervisele kahjulikke osakesi. Torgake süte vahele toiduõliga immutatud paberinutsakas ja süüdake põlema, soovitab kokk tõhusat moodust.