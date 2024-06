VEEL JÕUAB Kust ja millise hinnaga leiab Tartust tudengile korteri?

Statistikast on välja jäänud Kvissentali, Maarjamõisa ja Ihaste, kuna seal ei olnud kokkuvõtte tegemise ajal City24 portaalis ühtegi üüripakkumist.

Kõige suurem üürikorterite pakkumine on Tartu kesklinnas ja endastmõistetavalt on seal ka üürihinnad keskmiselt kõige kõrgemad, 14 eurot ruutmeetrist.

Pakkumiste arvu järgi on kõige suurem tõenäosus leida tudengikorter veel Annelinna ja Karlova kanti. Teistes linnaosades on pakkumiste arv väiksem ja see moonutab veidi ka linnaosa keskmist ruutmeetri hinda.