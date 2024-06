TEADLASED Paljudes kodudes leiduv asjandus kujutab tõsist ohtu meie tervisele

Teadlased on märganud, et üks suurimaid mikroplastiku saasteallikaid on kodused käsnad ja nõudepesunuustikud.

Ajakirjas Environmental Science & Technology avaldatud uuringu autorid märgivad, et käsnad on tänapäevastes majapidamistes laialt levinud, sest neil on head puhastamisomadused.

Kuid kasutamise käigus kuluvad käsnad üsna kiirelt, jättes endast maha suure hulga mikroplastikkiude.

Pinna puhastamisel saasteainetest kulub käsn järk-järgult ära, jättes puhastatavale pinnale mikroskoopilised plastiku tükid, mille suurus varieerub 10–405 mikromeetrini.

Nõusid pestes satuvad need mikroosakesed kanalisatsiooni ja sealt ringiga keskkonda. Seejärel hakkavad mikroplastid liikuma läbi ökosüsteemi, sattudes loomade ja isegi inimeste kehadesse.

Teadlased leidsid laborikatsetes, et iga grammi kadunud käsnamassi kohta tekib umbes 6,5 miljonit plastist mikroosakest. Uuringu autorid märgivad, et varem ei ole keegi pööranud erilist tähelepanu kodustele käsnadele kui mikroplasti leviku peamisele allikale. Seda teavet tuleb aga globaalse keskkonnariski hindamisel arvesse võtta.

Ülemaailmne mikroplasti reostus

Nähtamatu mikroplasti pisikesi tükke on leitud juba peaaegu kõikjalt planeedil Maa, alates ookeanisügavustest kuni pilvepiiril kõrguvate mäetippudeni, aga ka õhust, maapinnast ja isegi meie toiduahelast. Teadlased väidavad, et see mõjutab juba osaliselt isegi ilma.