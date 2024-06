FOTOD Ajaloolises Manufaktuuri kvartalis algab peagi uus peatükk

1898. aastal asutatud Balti Puuvillavabrikul oli Eesti tööstusajaloos oluline roll – see oli üks Tallinna suurimaid tööstusettevõtteid ja on tänaseni üks olulisemaid arhitektuurilisi maamärke. Vabrik on 234 meetri pikkusena Tallinna suurim ajalooline kivist ehitis. Teises maailmasõjas sai vabrikuhoone suuri purustusi, kuid taastati ning hiljem tehti sellele veel mitmeid juurdeehitusi.

Vabrik suleti alles 2005. aastal, mil masinapark ja seadmed demonteeriti. Sellest ajast on Manufaktuuris korraldatud kultuurisündmusi – etendusi, näitusi, kontserte ja ekskursioone.

Arendaja loob kvartalisse tänapäevase rohelust täis linnakeskkonna, kus kodud on põimitud büroode, restoranide, kaubandus- ja teeninduspindadega. Foto: Martin Siplane

Nüüd on asunud Manufaktuuri kvartali arendaja Hepsor eemaldama nõukogude ajal ehitatud valgetest tellistest laiendusi, et taastada hoone algupärane ilme. Ajalooline pärl on tänaseni muinsuskaitse all, mistõttu taastatakse tööstuspärandi miljööväärtuslikkus – punastest tellistest ja paekivist osa säilitatakse ja renoveeritakse.

«Oluline on hoida seda, mis on väärtuslik ja väärikas ning millel on oma koht meie aja- ja kultuuriloos. Oma tööstuslikku eesmärki vabrik aga enam ei täida, mistõttu muudame hoone funktsiooni ning rajame siia kõige kaasaegsemad ja kvaliteetsemad kodud ja äripinnad. Nii toome pikalt tühjana seisnud kvartalisse uue elu ja anname kogu Põhja-Tallinnale täiesti uue väärtuse,» sõnas Hepsor Eesti maajuht Mihkel Mäger.

Enam kui 120-aastase ajalooga vabrikuhoonesse rajatakse elu- ja äripinnad 2026. aastaks. Foto: Martin Siplane

Kogu kvartal lähtub tulevikus 15 minuti linna ideest, mille järgi on kõik eluks vajalik piirkonna elanikele käe-jala juures.

«Vabriku teeb eriliseks ka see, et mitte kunagi varem pole nii mastaapsest ja ajaloolisest hoonest tehtud sedavõrd kestlikku ja innovaatilist elamut. See on justkui hüpe minevikust tulevikku, sest Vabrikusse on projekteeritud palju keskkonnasäästlikke lahendusi, mida elumajade puhul on seni kasutatud minimaalselt,» ütles Mäger.

Arhitekt Mihkel Tüüri sõnul jääb kvartalisse industriaalne hõng alles ning see põimitakse kaasaegsesse linnaruumi. «Siinne keskkond pakub tulevikus ühtmoodi mõnusat olemist nii elanikele kui ka külalistele. Ühtlasi ühendame kvaliteetse ruumi loomisega ka Põhja-Tallinna osad, mis on täna üksteisest pisut eraldunud,» ütles Tüür.

3D pilt kvartali tulevikust. Foto: Hepsor

Kvartali keskmeks saab suur ja mitmekesine park rikkaliku haljastuse ja vahelduva maastikuga. Siia luuakse puhkealad istumisvõimalustega ning mänguväljak ronimis-, vee- ja liivamängude aladega. Kogu avalik ruum koos kogukonnaaedadega pakub põiget rohelusse. Siin tärkav elu teeb juba lähiaastatel Manufaktuurist pealinna uue tuiksoone.