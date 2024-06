Kinnisvaramaakler lõunasse kolimisest: inimestele aetakse puru silma

«Tegelikult on aga asi üsna tõsine. Meie turuosalised puhuvad ilma igasuguste süümepiinadeta ajakirjanduse vahendusel inimestele puru silma ja niimoodi juba aastaid. Kord tekib täiesti tühjast kohast arendusprojekt, mis peaks varjutama kõik teised, siis hakkavad inimesed väidetavalt massiliselt suvilaid ostma, ehkki tehinguandmed seda ei kinnita, nüüd on siis käes uus laine soojale maale kolimise teemal,» jätkab Sooman.

«Tore ju, kui kõrgema klassi sissetulekuga inimesed saavad endale Taisse, Hispaaniasse või kasvõi lõunanabale suvila soetada, aga tegemist on ja jääb üksikute inimeste privileegiks. Reaalsus on aga selline, et inimesed lendavad odavlennuga Barcelonasse, kohtavad seal eestlast või kahte, õhkavad veiniuimas kaasa, kuidas nad kohe-kohe ka sinna kolivad ning siis lendavad nädala pärast sama odavlennuga koju tagasi, et hakata uueks reisiks raha korjama,» sõnab Sooman.