LÄHEB PALAVAKS! Tee nii, et kliimaseadmeta elamine saunaks ei muutuks

Tõmba ette kardinad ja rulood

Tavaliselt oleme harjunud aknaid katma õhtul, et võõrad pilgud tuppa ei näeks või et hommikune päike kell viis üles ei ärataks. Tegelikult on kardinad ja rulood ka heaks abivahendiks kuumade päikesekiirte tõrjumiseks. Eriti hästi toimivad päikesekiirte tõrjumisel heledad kardinad, kuna need peegeldavad mitte ei neela valgust.