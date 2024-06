Ekspert: lukk üksi jalgratast varguse eest ei kaitse

Möödunud aastal varastati ainuüksi esimese poole aasta jooksul Eestis kokku 516 jalgratast, tõukeratast ja rollerit. Sellest eelneva aastaga võrreldes tõusis jalgrataste varguste arv ligi 40 protsenti ja trend on olnud tõusujoones juba mitu aastat. «Tänavatele jäetud rattaid vaadates on näha, et inimesed lukustavad sageli oma jalgrattad, kas valesti või jätavad need täiesti kinnitamata, arvates, et need on pargitud piisavalt turvalisse kohta,» selgitas Balcia tooteekspert Jelizaveta Drižiruk.

Tema sõnul on üks põhilisi vigu jalgratta ühendamine raami asemel ratta enda külge – sellisel juhul ei aita isegi kvaliteetne ja kallis lukk, sest ratta saab kergesti lahti keerata ja ülejäänud ratta ära võtta. «Kahjuks on paljud rattahoidjad ka madalad ja ebakvaliteetsed. See tähendab, et sinna ongi keeruline korrektselt oma sõidukit kinnitada,» lausus Drižiruk.

Luku valikul tuleks arvestada iga lukutüübi tugevuste ja nõrkustega

Kaabel-tüüpi lukud on kõige odavamad, kuid kõige ebakindlamad, kuna neid saab peopesa suuruste tangidega läbi lõigata. Seetõttu on selliseid lukke soovitav kasutada vaid juhul, kui jalgratas on plaanis paigutada enda nägemise ulatusse ja lühikeseks ajaks, näiteks kohviku terrassile.

Kett-tüüpi lukud on veidi turvalisem valik, kuid neid on ka suhteliselt lihtne purustada, kui vargal on piisavalt suured tangid. Seetõttu ei tohiks ka ketiga ühendatud jalgratast pikaks ajaks järelevalveta jätta.