30-aastasel Vee Milleril on üks kinnisidee – must värv. Tema lembus valgust neelava värvi vastu on teinud Millerist TikToki sensatsiooni, kuna tema elamised peegeldavad tema armastust musta värvi vastu.

USA pealinnas Washington DC-s elav Miller tegeleb kinnisvara turunduse ja sisuloomega, kuid on eelkõige tuntud oma ainulaadse ja intensiivse suhte poolest musta värviga. «Must pole ainult värv,» muheleb Miller. «See on lõuend, ruum, kus kujutlusvõime õitseb. Ma ei näe pimedust negatiivselt – see on elegantsi, isegi mugavuse vorm.»