KAS NÕUSTUD? Just see kaupluste kett pakub parimat teenindust Eestis

Sarnaselt 2022. ja 2023. aastal läbiviidud uuringutele on nii Eesti kui ka kogu Baltikumi koondtulemusi vaadates kõige nõrgem etapp klienditeekonnast just letiteenindus.

Nii Lätis, Leedus kui ka Eestis on letiteeninduse alad küll laitmatult puhtad ja korrektsed, kuid puudujäägid tulenevad eelkõige põhjalikust kliendi vajaduste välja selgitamisest ning klientide oskuslikust nõustamisest. Küsimusele «Kas letiteenindaja esitas Teile vähemalt ühe küsimuse Teie vajaduste välja selgitamiseks?» vastati «Jah» vaid 42,28 protsendil kordadest. Küll aga liigub ka letiteeninduse kvaliteet tõusvas joones, letiteenindus tervikuna on paranenud Eestis võrreldes 2023. aastaga 7,02 protsenti.

Positiivsena saab välja tuua veel, et Eesti kauplused on puhtad ja korras ning kauplustes on mugavalt ruumi liikumiseks. Samuti tuleb seekordsest uuringust välja, et puu- ja juurviljaleti üldise väljanägemise eest kantakse rohkem hoolt kui 2023. aastal. Hinnasildid asetsevad korrektselt ning sooduspakkumised eristuvad ja on kooskõlas kaupluste poolt väljastatavate nädalalehtedega. Rõhku on pandud ka teenindajate korrektsele välimusele.