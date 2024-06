Need 6 asja tuleb aias ära keelata!

Mõned asjad aias on olulised ja õiged – näiteks vihmatünn või kompostihunnik. Siiski on ka asju, mida tuleks aias vältida. MyHomebook esitleb neid lühidalt.

1. Invasiivsed taimed

Neofüütideks ehk tulnuktaimedeks nimetatakse neid taimi, mis on inimese poolt piirkonda sisse toodud viimastel sajanditel. Eestis peetakse sellisteks 18. sajandi keskel sisse toodud taimi. Nende «uute taimede» hulka kuuluvad ka näiteks kartul ja tomat.

Siiski on ka neofüüte, kes tunnevad end uues keskkonnas nii mugavalt, et levivad kiiresti. Seda tehes tõrjuvad nad välja teised kohalikud liigid, millest võivad sõltuda mitmed kohalikud loomad. Neid taimi nimetatakse invasiivseteks ning kõige kurikuulsam neist on ilmselt karuputk.

2. Turbarikas muld

Taimedele, mis vajavad madala pH-ga mulda, on turvas ideaalne. Siiski peaksite selle kasutamisest hoiduma. Turba müümiseks kuivendatakse terved rabad. See mitte ainult ei hävita ökosüsteeme, vaid vabastab ka turbas kogunenud CO2. Seega on turbasisaldusega muld kliimale kahjulik.

3. Keemilised umbrohu tõrjevahendid

Aias on loomulikult soovitav eemaldada see, mis sinna ei kuulu. Sellegi poolest pole soovitatav kasutada ohtlike kemikaale täis tõrjevahendeid. Need võivad kanduda edasi teistele söödavatele taimedele ning nii satuvad need samad kemikaalid sinu organismi.

4. Väldi aias kunstväetisi

Kui soovid oma taimedele aias midagi head teha, siis soovitatakse kasutada looduslikke võtteid. Asjad nagu kompost, kana kaka, sertifikaadiga ökoväetised ja muu on koduaias eelistatavad väetised, kuid tööstuslikest tuleks hoiduda – need kuuluvad suurtele põldudele, mitte koduaeda.

5. Vale linnutoit

Paludele meeldiv aastaringselt aias linde toite ning jätavad selle tuules tiivulistele sõpradele nosimiseks seemneid, kuid iga seeme pole linnule hea. Suvisel ajal ei tohiks lindudele jätta suuri seemneid, kuna noorlinnud võivad nende tõttu lämbuda. Kõige parem on jätta lindudele hoopis kaerahelbeid või muud taolist.

6. Lemmikloomadele või lastele mürgised taimed

Loomulikult on see peamine punkt, millele tähelepanu pöörata, isegi kui lemmikloomad ja lapsed on aias harvad külalised. Väga tungivalt soovitatakse aeda istutada ainult selliseid taimi, mis ei ole mürgised, kuna lastel ja loomadel puuduvad teadmised, millised taimed on ja millised ei ole mürgised.