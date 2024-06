EKSPERT Kodu hinda mõjutavad just need 9 nüanssi

Suur vs väike maja

Paberil on väiksemal majal rohkem eeliseid – vähem naabreid ja seeläbi rohkem privaatsust. Samas, mida väiksem maja, seda olulisem on naabrite kvaliteet. Neid aga tavaliselt valida ei saa. Ka kulude jagamine ja otsuste tegemine käib Pukki sõnul väiksemas ringis, mispärast on erimeelsused nii rahas kui inimeste vahelises suhtluses kergemad tekkima. Suuremas majas loeb enamuse arvamus, kulude koorem on hajutatum ning selle elanikkond anonüümsem.

«Seega, kui omada korterit väiksemas majas, suhted naabritega on head ja hoone tulevikuvisioon on selge, kasvatab see kindlasti kinnisvara väärtust. Kui mõni lülidest on katki, võib see muuta keeruliseks nii korteris elamise kui selle müügi. Suures majas on taoline varjatud väärtuse risk väiksem,» selgitas Pukk.

Maja disain

Hoolimata, et uute elamurajoonide kortermajad on ehitatud sageli samal ajal, võivad olla nende hindadel suured käärid. Pukk põhjendab seda hoonete erineva arhitektuuri ja tehniliste lahendustega.

«Enamasti on odavamad need, mis on kerkinud suurema visioonita: peamiselt on need monokroomsed iseloomutud kastid. Hooned, milles mängivad erinevad materjalid ja vormid, paistavad selliste kõrval eriliselt silma ja on ühtlasi märksa hinnatumad,» kinnitas Pukk.

Miljonivaated