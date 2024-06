ETTEVAATUST Väga hea põhjus, miks ei tohiks kuumal suvepäeval jäätist süüa

MTV Uutiset kirjutab, et vastupidiselt üldlevinud arvamusele ei tasuks kuumuses külma jooki või jahutavat jäätist nautida. Nende asemel tuleks laud katta sooja toidu, värskete köögiviljade ja rohke veega.

Ekspertide sõnul toob sedavõrd külma toidu tarbimine kuumal päeval kaasa seedimisest tuleneva temperatuuri tõusu. Kuigi külmad toidud ja joogid jahutavad, on nende mõju sageli väga lühiajaline. Keha võib võtta neid liiga külmana, hakates kehatemperatuuri vaikselt tõstma. Teisisõnu võib end pärast jäätise söömist tunda kuumemalt kui enne.

See on tingitud peamiselt sellest, et teie keha üritab äkki jahtunud keha kompenseerida suurema soojuse tootmisega.