UUED TUULED Rakvere piimakombinaadi otsustav tund on käes

Rakvere piimakombinaat tähendab õigupoolest küll hoonekompleksi, kus asusid näiteks tootmis-büroohoone, laod, garaaž, pumbamaja, alajaam.

20. juuniks oli enamik kompleksist juba lammutatud. Kopp haukas suuri tükke kunagisest tootmis-büroohoonest, mille Tiigi tänava poolne külg oli veel püsti, sisehoovipoolne sein aga kadunud, vahendab BNS.

Piimakombinaadi hoonekompleksist jäävad ainsatena alles pumbamaja ja alajaam. Kinnistul nimelt asub 1964. aastal rajatud 270 meetri sügavune puurkaev, mille hooldusala on 10 meetrit. Tiigi 3 kinnistu, kus piimakombinaat paiknes, on kirjas tootmismaana. AS Maag Piimatööstus sai kinnistusraamatu andmetel selle omanikuks 2009. aasta augustis. Kaks aastat varem ehk novembris 2007 oli ettevõte omandanud hoones tegutsenud AS-i Rakvere Piim aktsiad.

Juba 2012. aastal kolis AS Maag Piimatööstus tootmise Rakverest Jõhvi. Ettevõte töötleb praegu piima ka Põlvas ja Viljandis. Tiigi 3 hoonekompleks Rakveres jäi tühjaks. «Me püüdsime seda müüa, aga see ei õnnestunud. Me muutsime suunda,» meenutas Maagi juhatuse liige Toomas Juhani.

Rakvere piimakombinaat. Foto: Arvet Mägi

Suunamuutus tähendas detailplaneeringu algatamist, millega piimakombinaadi hoonete asemele peaksid kerkima korterelamud. Rakvere linnavalitsuse planeerimisspetsialisti Erkki Leegi sõnul algatas linnavalitsus Tiigi 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise 19. juunil 2023. «Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tiigi 3 kinnistu jagamine ja moodustuvatele kinnistutele ehitusõiguse määramine korterelamute ehitamiseks,» selgitas Leek.

Kinnistu suurus on 11 582 ruutmeetrit. Detailplaneeringu algatamist taotles Nordic Milk OÜ, mis on AS-i Maag Piimatööstus tütarettevõte. «Detailplaneering on hetkel saadetud puudutatud isikutele arvamuse avaldamiseks,» lisas Leek.

Loa piimakombinaadi hoonete lammutamiseks sai ettevõte eelmise aasta 24. oktoobril. Detailplaneeringuga soovitakse Tiigi 3 kinnistu jagada kuueks väiksemaks krundiks ja ühtlasi muuta maa sihtotstarvet. Kruntidest neli esimest oleksid korterelamumaad, kuhu oleks lubatud ehitada kokku kaheksa kuni neljakorruselist elamut, kus esimesel korrusel oleks avatud parkla, ülejäänud kolm korrust aga mõeldud korteritele. Viies krunt oleks transpordimaa, kuues mõeldud mängu- ja spordiväljakuks.

Elamute parkimisnormatiivi järgi tuleb korterelamute piirkonnas uue korterelamu puhul ühe- kuni kahetoalise korteri jaoks tagada 1,3 parkimiskohta ning kolme ja enama toaga korteri jaoks 1,5 parkimiskohta.