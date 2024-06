HOIATUS Algav kuumalaine ähvardab süüdata juhtmed ja kodumasinad

Kui näed elektrisüsteemis vigu – kutsu kohe elektrik

Ohumärgid, mille korral kutsuda elektrik:

Ega elektrijuhtmete «parim enne» möödas pole?

Eestis on kahjuks liiga levinud, et vanadel kortermajadel on vahetatud aknad, uuendatud fassaadid ja tehtud remont korterites – aga seinte sisse jääv elektrisüsteem on uuendamata. Juhtmed, mis võivad kogu maja süüdata, on pahatihti 30 või enamgi aastat vanad ning selgelt amortiseerunud ja ohtlikud.