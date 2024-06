Üks mure vähem! Prisma tõi riiulitele puugi- ja sääsevastased sokid

Prisma on viimastel aastatel investeerinud palju välitegevusteks mõeldud tootevaliku arendamisse, luues mitmesse Prismasse omanäolised väliriiete- ja matkatoodete osakonnad.

Maikuus Prisma püsiklientide seas (2462 vastajat) korraldatud uuringust selgus, et sportlikest vabaõhutegevustest on populaarseim rattasõit (47%), aga ka näiteks matkamine (39%). Alates koroonaaja algusest on näha, et inimesi tõmbab üha rohkem loodusesse vaba aega veetma ning lausa 58 protsenti Prisma püsiklientidest väitis, et nad ostavad tavaliselt vabaõhutegevuste jaoks varustust ning tarvikuid just Prismast.

«Kliendiuuringust selgus, et väliriiete ja –tarvikute valikul on enam kui poolte vastajate sõnul olulisim hind, sellele järgnevad kvaliteet, mugavus, funktsionaalsus ja alles viimasena kaubamärk. Prisma uue omabrändi Luode12 hinnatase on kohati pea poole soodsam kui tuntud kaubamärkidel, kuid kvaliteet ja funktsionaalsus on samaväärsed,» sõnab Prisma tööstuskauba kategooriagrupijuht Merit Uus.

Uue brändi üks põnevamaid tooteid on kindlasti puugivastased sokid. Foto: Prisma

Luode12 esimese müügikuu statistika näitab, et populaarseimad tooted rõivastest on meeste ja naiste püksid, meeste sinised jalatsid Jurmo ning mütsid. Matkatarvetest on enim müüdud karabiinihaake, matkanuga ja kokkupandavat matkatooli.

Merit Uus rõhutab, et Luode12 tooted ei ole mõeldud ainult tõsistele matkasellidele, vaid kõigile, kellele meeldib õues vaba aega veeta, lastega mängida, kalal käia ja teiste aktiivsete hobidega tegeleda. Ta lisab: «Kui esimene kollektsioon sisaldab peamiselt tooteid, mida saab kasutada kevadest sügiseni, siis nagu kaubamärgi nimigi viitab, lisanduvad sortimenti riided ja tarvikud kõigiks 12 kuuks aastas.»

Luode12 omabrändi valikusse kuuluvad matkariided- ja jalanõud meestele ning naistele ning välitingimustes vaba aja veetmiseks näiteks joogi- ja toidutermosed, nõud, rippvoodi, matkatool, matkapliit. Üks kõige huvitavamaid tooteid kollektsioonis on Luode12 puugi- ja sääsekaitsega matkasokid. Sokid sisaldavad biotsiidi, mis tõrjub puuke, sääski ja muid putukaid.