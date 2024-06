Hollywoodi kuulsuste najal kuulsaks saanud diabeediravim Ozempic leiab enamasti kasutust hoopis kaalulangetamise ravimina, matkides hormooni, mida me söömise ajal looduslikult toodame ning vähendades sedasi isu.

Nüüd pead tõstev trend Rice-Zempic lubab täpselt sama tulemust, ilma kallist ja raskesti kättesaadavat ravimit ostmata. Tegemist on lihtlabase riisi loputamisest järele jäänud veega, mida nälja kustutamiseks koos laimimahlaga juua tuleb. Kuid eksperdid leiavad, et tegemist on puhtalt pseudoteadusega ning riisivee joomine kustutab nälja ainult hetkeks.