Üks liigutus, mis tuleb toataimedega teha kohe või riskid nende surmaga

Palavus ja eelkõige kõrvetavad päikesekiired teevad helladele toataimedele tohutult suurt kahju. Kõige suuremas ohus on aga need taimed, mida kasvatad aknalaual nagu näiteks orhideed, rahuliiliad, monsterad ja teised.

Suvisel ajal ei tohiks toataimi tegelikult üldse aknalaudadel hoida, vaid need tuleks tõsta sellisesse toa nurka, kuhu otsene päikesevalgus ei ulatu. Mõistagi on siin üks erand – toataimed nagu kaktused, mis kasvavad looduslikult kuivas ja kõrvetavas kliimas, suvist ümberkolimist ei vaja. Teised, eriti suurte lehtedega taimed, ei ole aga kõrbetingimusteks loodud, mida palaval päeval aknalaud on.