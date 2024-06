ÄRA UNUSTA Just see aeg on janus vaevleva aia kastmiseks kõige parem

Kuum ja kuiv ilm rõõmustab pea alati Eesti inimesi, aga mitte nende koduaedades kasvavaid taimi. K-rauta Tondi kaupluse juhataja Eveli Uibomets jagab praktilisi soovitusi aia janu kustutamiseks.

Kuumal ajal vajavad kastmist nii lillepeenrad, ampli-, kasti- ja potitaimed ja köögiviljad kui ka muru ja marjapõõsad. Kõige suurem janu on suurte lehtedega taimedel ja neil, mis kasvavad liivases pinnases, puud ja põõsad saavad suuresti ise hakkama ning kergem on ka neil aiapidajatel, kel on taimed turbases või savises mullas.

Kasta tuleb harva, aga ohtralt

Päikeselise ja palava ilmaga on taimede janu suur ja kasta tuleb ohtralt. Tihti tehakse seda valesti – taimi ei tohi kasta liiga sageli ja pindmiselt, vaid harva ja põhjalikult. Kui taim saab vett sageli, aga ebapiisavalt, siis kerkivad juured mulla pinnakihti ja taim muutub hoopis janusemaks. Testida saab näppu mulda pistes – kui sõrm ei saa üleni niiskeks, vajab taim veel kastmist. Mida palavam päev, seda rohkem taimed vett vajavad, aga see ei tähenda, et peaks kastma kolm korda päevas, vaid üks kord ja korralikult.

Kasta tasub öösel, varahommikul või hilisõhtul