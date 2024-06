Musta nimekirja kantud Leedu toidutootja alustab Baltikumis puhtalt lehelt

Leedu ettevõte Vičiūnų Grupė, millele kuulub kaubamärk Viči, arvati aasta algul Venemaa turul tegutsemise jätkamise tõttu sõja rahvusvaheliste sponsorite nimekirja. Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 2022. aasta talvel on Viciunu grupi omanike sõnul üritanud nad oma äridega Venemaal lõpparve teha. Nii sõlmis Viciunai Group müügilepingu Venemaa investeerimisgrupiga Ocean Group, kes omandas ka õiguse kasutada Vici kaubamärki SRÜ riikide territooriumil.

Läti äriuudiste portaalile Verslo žinios antud intervjuus ütles Viči juhatuse liige Daiņus Matijošaitis, et enam kui 20 aastat on Viči kaubamärk püsinud muutumatuna. Venemaal, kus kontserni ettevõtted müüdi koos kaubamärgiga, jääb kaubamärk samaks, samal ajal kui Balti riikides töötatakse välja täiesti uus identiteet, vahendab TVNET.

Ta selgitas, et äritegevuse idapoolsete riikide müügitingimused näevad ette, et ostja ei tohi Viči kaubamärgiga väljapoole venekeelseid turge liikuda.

«Nüüd on meil võimalus kaubamärki aktiivsemalt reklaamida ning selle kuvandit veidi muuta. Me oleme juba loonud uue brändi, kuid me ei ole seda veel kellelegi näidanud,» ütles Matijošaitis.