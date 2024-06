ENNE JA PÄRAST Vaata, kuidas õnnetust magamistoast sai hubane eluruum

«Hoiupink voodi kõrval täidab kahekordset eesmärki, olles nii võluv aktsentese kui ka praktiline hoiustamislahendus lisaesemete jaoks. Seda saab kasutada lisatööpinnana, kõrvallauana elutoas või mugava öökapina magamistoas. Lisaks on seda lihtne ära panna, kui seda ei kasutata, muutes selle ideaalseks valikuks kitsastesse ruumidesse,» ütles Mikvere.

Olenemata sellest, kui piiratud on toa ruum, on oluline kõik tühjad alad maksimaalselt ära kasutada. Näiteks voodi all on soovitatav kasutada ratastel alusvoodit. «See on nutikas lahendus kompaktsetes kodudes, kus tekib väljakutse tekkide, patjade või hooajaliste riiete hoiustamisel,» soovitas sisekujundaja.

Suur garderoob kogu pere asjadele

Sisekujundaja valis pereasjade hoiustamiseks laeni ulatuva kõrge garderoobi. Kompaktsetes ruumides rõhutab ta suletud hoiuruumi olulisust riiete ja muude esemete jaoks, et hoida tuba korras ja puhtana. «Raamatute või väikeste esemete hoiustamisel on ideaalsed madalad, kõrguselt reguleeritavad riiulid. Need võimaldavad raamaturiiulit kohandada, lisades kaste, valgustust ja südamlikke esemeid,» soovitas sisekujundaja.

Olulised elemendid vaba aja paremaks veetmiseks

Kuna hubasus on seotud lõõgastumisega, ei saa valgustuselementide tähtsust alahinnata. Sisekujundaja sõnul on elutoas ainult üks peamine valgusti tööks ja hobideks ebapiisav. Seetõttu on soovitatav lisada konkreetseteks tegevusteks funktsionaalne valgustus, näiteks täiendavat valgust pakkuv ja silmade koormust leevendav lugemislamp. Lisaks aitab meeleoluvalgustus, nagu pehme valgusega põranda- või laualamp, luua hubase atmosfääri.

«Tekstiilid ja aksessuaarid, nagu padjad, maalid, plakatid, taimed ja seinakaunistused, lisavad kodule hubasust. Need võimaldavad luua sentimentaalse ruumi, mis peegeldab inimese ainulaadset isikupära. See nüanss on oluline mitte ainult esteetilistel eesmärkidel, vaid ka meie üldise heaolu jaoks. IKEA iga-aastane uuring «Kodune elu» on näidanud, et kodud, mis peegeldavad meie isiksust, on kaks korda tõenäolisemalt sisemise tasakaalu allikaks,» rõhutas Mikvere.