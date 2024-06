NÄDALA RESTORAN Siin me oleme!

Muidugi on see Muhu saarest kirjutades trafaretne, et mitte öelda äraleierdatud pealkiri, kultusfilmist napsatud kohustuslik kultuslause. Aga mis teha, kui nii ongi! Sest tõepoolest – siin me oleme. Muhu Lõunaranna sadamas, Kala-nimelises suverestos, keset nädalavahetuse vabastavat melu. Ja siin kordub teadmine, kui lähedal võivad teineteisele olla maailma ots ja äär: alles oli hoogne pererahvas Mikk Mägus ja Katrin Perijainen Austraalias nooblites söögikohtades-hotellides tööd rabamas ning nüüd teevad nad säinaäkise suupisteid ja paneerivad rukkijahus räimi Muhus. Väga tore, meie tunneme sellest vaid heameelt.