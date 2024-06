NÄDALA VEIN Suve moeveinid tulevad Portugalist

Kuid see on vaid väike piisk Portugali üha külluslikumast ja põnevamast veinikarikast, tõdeb sommeljee, Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni president Kristjan Markii. Ta lisab, et seda näitas ka tänavune aasta veinide konkurss (vt aastavein.ee, sommeljee.ee), kus maaletoojad saatsid maitsmisele ja hindamisele varasemast rohkem Portugali veinimeistrite loomingut. Sealsed veinid on praegu samasuguses tõusutrendis nagu Kreeka omad ja mõlemad maad pakuvad avastamisrõõmu ka kogenud sommeljeedele.