IGA AIA SILMARÕÕM Selgunud on Saaremaa pojengifestivali kuldmedalist!

See pojeng on iga aia silmarõõm! Värvide kontrast pakub mängulisust ja tumedad toonid lisavad draamat. Väga haruldase värvitooniga, mida pojengidel tihti ei kohta. Välised kroonlehed on punapeedi tooni, kuldse südamikuga õis teeb sellest sordist erilise naudingu. Südamik muutub hiljem valgeks, andes sellega õiele kontrasti juurde. Üks erilisemaid jaapani õietüüpi pojenge, mille õis on kuni 15 cm läbimõõdus. Tugevate varte kõrgus ulatub kuni 90 cm, keskmise õitsemisajaga. Rohkelt külgõiepungi, mis pikendavad pojengi õitsemisaega.

«Pojeng Whit Cap on erakordselt magusa ja tugeva aroomiga ning see teeb temast suurepärase lõikelille, mis on saadaval ka meie pojengiistanduses,» täpsustab puukooli turundusjuht Rain Arro.

Sordi aretas George Edward Winchell (1885-1960), Oskaloosa kaevurite linnast Iowa osariigis USA-s. Sort on registreeritud 1956. aastal. See oli aretaja viimane ja kõige edukam sort, mis on pälvinud kuulsust üle maailma ja saanud samuti kuldmedali Ameerika Pojengide Ühingu poolt 1991. aastal.

«Esmakordselt langesid sel aastal arvamused kokku hindamisžüriiga Saaremaa Puukoolist, Eesti Pojengide Ühingust ja kohapeal hääletanud külastajatega. Kõik valisid pojengi White Cap kuldmedali vääriliseks,» selgitab Saaremaa Puukooli peaaednik Marko Toomere.

Valitud kuldmedalist nimetatakse järgmise aasta pojengiks. Pojeng White Cap on juba viies valituks osutunud Eesti aasta pojeng. Eelmised auhinnatud sordid olid: Old Faithful 2021, Etched Salmon 2022, Elsa Sass