ALICE IMEDEMAAL Taagepera lossi teemapargilt on raske pilku pöörata!

«Sellise suurusega teemapargi rajamine on igale floristile suur väljakutse, võib isegi öelda, et elutöö,» nendib neli kuud pargi loomisse panustanud florist Pille Tiirak. «Tore on näha, et lossipargi hiigelsuurt territooriumi on võimalik kasutada midagi ilusat luues,» sõnas projektijuht Jan Oscar Veidenberg. Alates 28. juunist on park avatud kõigile külalistele. Piletid lilleparki on taskukohased ja parkimine tasuta. Hotellis ööbijatele on võlupargi külastus tasuta ja park on avatud septembri keskpaigani.