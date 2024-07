PEAB PROOVIMA Soome koka nipp viib su varajase kartuli täiesti uuele tasemele

Külm või keev vesi?

«Ei ole vahet, kas see on külm või kuum vesi või kas soola lisatakse ühe või kahe lusika jagu,» räägib Terävä.

Olulisem on Terävä kinnitusel see, mida kartulitega pärast keetmist ette võetakse.

«Olen tähele pannud, et kõige olulisem on see, millises etapis ja kuidas keetmine lõpetatakse. Kui kartulid on enam-vähem valmis ehk al dente, tuleb vesi potist välja valada ning jätta kartulid potti hauduma. Selles etapis tuleb lisada potti või, sool ja till ning alles seejärel panna potile kaas peale. Vaid nii saad parima lõpptulemuse,» lubab Terävä.