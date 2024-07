Geniaalne nipp või jumalateotus? Pudrustatud pannkoogid vallutavad internetti

Sotsiaalmeedia kanalites levib kulutulena uus hittroog - pannkoogitainast hommikupuder. Inimesed on sellest toidust pöördes, kuid nii heas, kui halvas mõttes. On neid, kelle meelest on tegu täiesti geniaalse roaga ja on neid, kes selle mõtte jäledaks tembeldavad ja paluvad pannkookide praadimise juurde jääda. «See pannkookide lammutamine on nagu jumalateotus,» karjatavad selle hommikueine vastased tuliselt.