TARK TEADA Kas paigutada päikesevari akna sise- või välisküljele?

VELUX-i Eesti müügijuht Toomas Aavisto selgitab, et eriti on akna välisküljel asuvatest ruloodest ja päikesevarjudest abi majade kõrgematel korrustel ja katusealustes eluruumides.

Sisemised kardinad kaitsevad ereda valguse eest

Katuseaknale saab paigaldada ka putukavõrgu

Öisel ajal, kui väljas on jahe, tasub aknaid võimalikult avatuna hoida, et ruumid saaksid loomulikul teel jahtuda. Sellise jahutuse miinuseks võivad aga saada öisel ajal aktiivsed putukad alates sääskedest ja lõpetades ööliblikatega, kes avatud aknast sisse tulevad.

«Selleks, et putukate invasiooni ära hoida, on võimalik paigaldada ka katuseakna ette sissepoole putukavõrk. Sarnaselt rulooga saab katuseakna putukavõrku vastavalt vajadusele kas sulgeda või avada,» selgitas Aavisto. Seega on katuseakna putukavõrku võimalik paigaldada statsionaarselt ehk niimoodi, et see on alati kasutusvalmis ega vaja ka eraldi hoiukohta.