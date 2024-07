ON, MIDA OODATA Kitsekülas algas miljonikorteriga tornmaja ehitus

Alevi tänavale valmiv City Duo pakub võimalust olla kesklinnale lähedal, jõuda kiiresti mistahes punkti Tallinnas ja olla samal ajal linnakärast eemal. Tallinna Kesklinnas asuv Kitseküla asum on viimastel aastatel jõudsalt arenenud. Nii ongi Reterra müügi- ja turundusdirektori Kaspar Markuse sõnul neil soov luua silmapaistvaid maju erilistesse asukohtadesse.

«Südalinnas on tornmaju küll, aga Kitsekülas on 12-korruseline hoone päris uudne,» lisab Markus. Reterra, City Duo arenduse maksumus on orienteeruvalt 7,5 miljonit eurot.

Privaatne aiaga ümbritsetud hoonekompleks on peresõbralik. City Duol on nii soojendusega maa-alune parkla, elektriautode laadimispunkt kui ka rattahoidla ja hooldusala. Sisearhitektid Liina Raudsepp ja Margot Laisaar on loonud ajatud ja funktsionaalsed korterid, mis on samal ajal ka esteetiliselt kaunid. Lisaks omanäolisele arhitektuurile ja erilisele siseplaneeringule on korterites ruumipõhiselt juhitav vesipõrandaküte ja jahutussüsteem.

Kirsiks tordil on City Duo viimasele korrusele valmiv miljonikorter. Markuse sõnul on sellise luksusastme ja hinnaklassiga korterid turul haruldus. Miljonikorter laiub üle 200 ruutmeetri ja kulgeb läbi terve korruse. Korter on avar, suurte rõdudega ja liftiga saab sõita otse tuppa.