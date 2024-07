PILDID Haruldane pakkumine! Teist sellist kodu Eestis ei ole

Maja, mil nimeks Veetorni, pole seda nime saanud juhuslikult: täielikult renoveeritud hoone on Peeter Suure aegse merekindluse Sõrve raudteejaama veetorniga, mis nüüd õdus ja luksuslik kuue toaga eramu.

Tegemist on äärmiselt erilise koduga, mida rikastavad isiklik purskkaevudega tiik, hubane saunamaja ning väike saareke metsa keskel.

Kuuetoaline kodu kõrgub läbi kolme korruse ning on igas mõttes omamoodi. Hoone esimesel korrusel paiknevad avar elutuba, avatud köök-söögituba, privaatne vannituba, tambur, esik ning katlaruum. Elutoast pääseb ruumikale talveaiaga väliterrassile. Teisel korrusel on trepihall kolme magamistoaga. Eraldi garderoob, tualetiruum ja unikaalne saunaga pesemisruum.

Kolmandale korrusele, veepaagi vanale asukohale, on ehitatud ringikujuline peamine magamistuba ja väga eriline katusealune vaba aja veetmise ruum. Siit avanevad suurepärased vaated tiigile ja ümbritsevale loodusele, mitmes küljes paiknevatest akendest. Samuti lisab tubadele omapära ja suursugusust restaureeritud puitkonstruktsioonist katuselagi.

Veetorni siseviimistlus ja interjöör on kooskõlas hoone ajaloo ja välisarhitektuuriga. Rohkelt on kasutatud paekivi, punast tellist, naturaalset puitu ja sepiseid, seinte siseviimistlusel kindakrohvi. Nii majas sees, kui õuealal leidub mitmeid ajaloolisi detaile, mis kunagise raudteejaamaga tugevalt seotud on.