KUUPÄEVAD KIRJA Hiiumaa kodukohvikute päevadel on laual tõelised gurmeeroad

Et Hiiumaa teema-aasta on tänavu kunstiaasta, pakuvad kodukohvikud lisaks kehakinnitusele ka vaimutoitu – saab nautida kultuuri- ja kunstiprogrammi, avatud on erinevad õpitoad ja korraldatakse mitmesuguseid osalustegevusi.

Kodukohvikute päevade korraldaja Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel ütles, et 2007. aastal kohvilähkrite* pealinnast alguse saanud traditsioon on tänini elujõuline ning mastaabi ja maine poolest on Hiiumaa aasta suursündmus võrreldav Saaremaa ooperipäevadega.

«Kodukohvikute päevad on kindlasti Hiiumaa tuntuim sündmus – see on mõnus olemine koos pere ja sõpradega. Kuigi sarnase formaadi on hiljem üle võtnud mitmed teised piirkonnad, on Hiiumaa kodukohvikute päevad säilitanud oma suure külalislahkuse, võlu ja salapära. Lausa hämmastav, milliseid omapäraseid maitseelamusi ning vaimukaid interjöörilahendusi võib avastada, kui tavapäraselt toitlustusega mitte tegelevad kodud ja kogukonnad oma koduõued, aidad, aiamajad ja paargud* külalistele avavad,» ütles Peikel. Tema sõnul on rõõmustav on, et nö vanade kalade kõrval on tänavu registreerunud ka mitmeid uusi tegijaid.