VARSTI KA MEIL? IKEA katsetab uudset ostlemise lahendust

«Usume, et vaiksem ostukeskkond võib paljudele kasulik olla. Mõne jaoks võib ostlemine tiheda liiklusega kauplustes olla ühel või teisel põhjusel eriti keeruline. Loodame, et selle kaudu saame tuua nende klientide igapäevaellu veidi leevendust,» ütleb Ikea Soome võrdõiguslikkuse, mitmekesisuse ja kaasamise juht Catharina Van Den Houwe .

Vaiksed ostutunnid on üpris levinud praktika ka mujal maailmas. Briti toidukaubanduskettidel Tesco ja Morrisons on juba aastaid praktiseerinud vaikseid ostutunde. Need on välja töötatud koostöös autismiorganisatsioonidega.