USKUMATU, AGA TÕSI Restoranist mahla tellinud pere lõpetas haiglas

Perthi äärelinnas asuvas Miky's Italian restoranis einestanud pere teist korda sama viga enam ei tee. Nimelt tellisid 11- ja 12-aastased peretütred roa kõrvale klaasi jõhvikamahla, mille järel nad ootamatult haiglasse pöördusid. Pereema Michele Lemini sõnul jõid tütred paar loksu mahla ning sülitasid selle välja, öeldes, et mahl on mürgitatud.

«Ma ütlesin, et ärge olge rumalad ning võtsin seejärel ise ühe lonksu, mille kiiruga välja sülitasin,» räägib Michele.

Pereisa Marcus nuusutas seepeale klaase ning palus restorani töötajal näidata pudelit, millest mahla valati. Pereisa aimas juba lõhnast, et midagi siin ei klapi, vahendab www.news.com.au.

Personal keeldus alul mehele pudelit näitamast, kinnitades, et tegu on jõhvikamahlaga. Pika nõudmise peale ulatas restorani kelner pereisale lõpuks pudeli. Selgus, et tegu oli olnud hoopis putukatõrjevahendiga, mille pudel oli mahlapudeliga äravahetamiseni sarnane.